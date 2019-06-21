التحالف العربي يعلن تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي من صنعاء

تمكنت قوات التحالف العربي الجوية من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقتهما ميليشيات الحوثي مساء يوم الجمعة من محافظة صعناء اليمينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“ العقيد تركي المالكي: ”إن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرة أطلقتهما الميليشيا الحوثية مساء اليوم حيث تم تدمير الأولى عند الساعة (21:28) وتدمير الثانية عند الساعة ( 21:56)“.

وأضاف المتحدث، في بيان، أن كلا الطائرتين من دون طيار تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء وتم اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.