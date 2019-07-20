قصف عنيف لميليشيات الحوثي على مواقع القوات اليمنية في الحديدة

صعّدت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، من قصفها العنيف والمتواصل على مواقع القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي المشترك في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بالتزامن مع وصول تعزيزاتها العسكرية إلى مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة ضمن القوات المشتركة: إن ميليشيات الحوثي شنّت قصفًا عنيفًا ومتواصلًا على مواقع القوات المشتركة في أطراف مدينة الحديدة، مركز المحافظة، ومديرية الدريهمي، جنوب غرب مدينة الحديدة، بأسلحة مختلفة بينها القذائف المدفعية لفترات طويلة، امتدت من ساعات الصباح وحتى ظهر اليوم.

وذكر المركز الإعلامي أن ميليشيات الحوثي تواصل الحشد وإرسال تعزيزات ”ضخمة تتضمن آليات عسكرية تحمل مئات العناصر الحوثية إلى مناطق متفرقة، في إطار تصعيدها العسكري المتواصل في مدينة الحديدة، في ظل سريان الهدنة الأممية للوقف الفوري لإطلاق النار“ .

وتواصل ميليشيات الحوثي تحدّيها للاتفاقات التي أبرمتها لجنة التنسيق وإعادة انتشار القوات، التابعة للأمم المتحدة، مع ممثلين عن الحكومة الشرعية وآخرين عن الميليشيات الأسبوع الماضي، والتي من خلالها توصلت الأطراف إلى اتفاق على نقاط رئيسية فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة.