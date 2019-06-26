التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

تمكنت قوات التحالف العربي الجوية، مساء يوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية من شمال صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية ”واس“: ”إنه وفي تمام الساعة (22:20) من مساء اليوم الأربعاء تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية من شمال صنعاء باتجاه السعودية“.

وأكد التحالف العربي أن الأداة الإجرامية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية.

وشدد العقيد المالكي على أن هذه الطائرات التي تطلقها مليشيات الحوثي ”لم تحقق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها“.

وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الحوثية وتحييد قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.