الأردن واليمن: هجوم مطار أبها استهداف لأمن المنطقة ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام

دان الأردن واليمن، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها السعودي أمس الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها ”تدين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف للمرة الثانية مطار أبها من قبل ميليشيات الحوثي“.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، أن ”أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن عمان تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله“.

من جانبها، أكدت الحكومة اليمنية، أن ”هجوم جماعة الحوثي على مطار أبها السعودي، يثبت عدم جدية الجماعة في السلام“.

وقال وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن ”الاستمرار في هذه العمليات الإرهابية، التي تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما الإنساني“.

وأضاف: ”هذا العمل الإرهابي يعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني على الميليشيات الحوثية ويثبت عدم جدية الحوثيين في السلام“.

ودعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى ”إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته في إلزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية، بما يكفل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقًا للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة“.

ومساء الأحد، أعلن التحالف العربي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة الحوثي؛ ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.