الجيش اليمني: نزع ألفي عبوة ناسفة ولغم زرعها الحوثيون بـ“حجة“

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، أن قواته نزعت خلال الأيام الماضية، ألفي عبوة ناسفة ولغم، زرعها الحوثيون بأوقات سابقة في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني.

وأوضح البيان أنه ”تم نزع هذه العبوات الناسفة والألغام من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض في محافظة حجة“.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمني، استعادت أسلحة ثقيلة بينها دبابة روسية الصنع، إضافة إلى عدد من الآليات العسكرية كانت بحوزة الحوثيين في المزارع ذاتها.

ولم يتسنَ على الفور أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول ما أعلنه الجيش اليمني.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.