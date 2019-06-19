الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير محافظة البيضاء

أطلق الجيش اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة ”البيضاء“ وسط البلاد، من مسلحي الحوثي، حسب مسؤول يمني.

وقال عارف العمري، مديرعام الإعلام والعلاقات العامة في محافظة البيضاء، إن عملية عسكرية واسعة انطلقت اليوم ”الأربعاء“ لتحرير المحافظة من الحوثيين.

وأوضح العمري أن وحدات عسكرية من مختلف الألوية تشارك في العملية، بمساندة ودعم من طيران التحالف العربي، انطلاقًا من محافظة مأرب شرقي البلاد.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع عدة محافظات يمنية هي صنعاء ومأرب وشبوة وذمار وإب والضالع ولحج وأبين.

في ذات الإطار، شن طيران التحالف العربي، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة، ضد مواقع وتحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في (جبل النار، ومثلث باقم، وتبة رمدان، وتبة الكوفية) بمديرية باقم شمال المحافظة.

وبحسب موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني، أسفر القصف الجوي عن مصرع 7 من عناصر ميلشيا الحوثي وتدميرعدد من العربات القتالية.