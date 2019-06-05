الجيش اليمني يعلن مقتل 26 حوثيا والسيطرة على مناطق في الضالع

أعلن الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مقتل 26 من مسلحي ميليشيات الحوثي، بينهم 3 قيادات، والسيطرة على مناطق جديدة في محافظة الضالع (جنوب).

وقال موقع ”سبتمبر نت“، التابع للجيش اليمني، إن قواته تمكنت من السيطرة على مناطق وقرى ”الرباط، الشجفا، الشبهة“، بمديرية الأزارق، بالضالع، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع الحوثيين.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى (لم يحدد عددهم) من الحوثيين، وفرار آخرين باتجاه مناطق ”باهر“، وخلف ”دار الصليب“ التابعتين لمديرية ماوية بمحافظة تعز (جنوب غرب).

وفي السياق ذاته، قال موقع الجيش، إن مدفعية قواته شنت قصفا على مواقع الحوثيين في منطقة الفاخر، بمديرية قعطبة، شمالي الضالع.

وذكر أن القصف أسفر عن مصرع 26 من مسلحي جماعة الحوثي، بينهم القياديون محمود الشرفي، وعبد المجيد البشيري، ومحمد بجير، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لهم.