مصادر: الحوثيون سيسمحون للأمم المتحدة بتفتيش السفن في الحديدة

قال مسؤول حوثي ومصدر من الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اليمنية اتفقت مع المنظمة الدولية على آلية لتفتيش السفن الراسية في الحديدة، بعد أن انسحب الحوثيون من ثلاثة موانئ على البحر الأحمر، بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة.

وانسحب الحوثيون من جانب واحد، الشهر الماضي، من ميناء الصليف لنقل الحبوب وميناء رأس عيسى وميناء الحديدة الذي يمثل نقطة الدخول الرئيسية للواردات التجارية والمساعدات. ويمثل الانسحاب التقدم الوحيد الذي تحقق في تنفيذ الاتفاق المبرم في ديسمبر كانون الأول.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن وزير النقل الحوثي زكريا الشامي قوله: ”الاتفاق على آلية عمل للتفتيش في موانئ الحديدة يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة برقابة أممية“.

وأكد مصدر من الأمم المتحدة، أنه تم التوصل لاتفاق مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن. وما زالت آلية التحقق والتفتيش بحاجة إلى التوقيع على اتفاق منفصل مع التحالف بقيادة السعودية؛ لأنه يراقب السفن التي تتحرك في أعلى البحار في طريقها إلى اليمن.

وتأسست آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن عام 2015، مع اتهام التحالف للحوثيين بتهريب صواريخ وأسلحة إيرانية عبر موانئ يمنية تحت سيطرتهم، بما في ذلك الحديدة، وهي تهمة ينفيها كل من الحوثيون وطهران.

وتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات العام الماضي، خلال محادثات سلام في السويد كخطوة لبناء الثقة لتمهيد الطريق أمام محادثات لإنهاء الحرب، إلا أن المحادثات تعثرت لشهور قبل انسحاب الحوثيين.

ولم تؤكد بعد السعودية والإمارات انسحاب الحوثيين أو الرد على ذلك بسحب القوات الموالية للتحالف من على أطراف الحديدة.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة، إن هناك حاجة للاتفاق على تفاصيل مرحلة إعادة انتشار ثانية أوسع قبل أن تتحرك قوات التحالف.