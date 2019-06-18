اليمن.. إصابة قائد قوات الحزام الأمني في سقطرى (صورة)

أُصيب قائد قوات الحزام الأمني في أرخبيل سقطرى اليمنية، مساء الثلاثاء، برصاص مسلحين تضاربت الأنباء حول هويتهم.

وذكرت مصادر محلية أن عصام الشزابي أُصيب برصاص يعتقد أنه من خفر السواحل أثناء اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين بالقرب من الميناء.

وتقول مصادر أخرى إن مسلحين يتبعون لمحافظ سقطرى رمزي محروس، أطلقوا النار على قائد قوات الحزام الأمني، ولم تُعرف تفاصيل أوفى عن الواقعة حتى هذه اللحظة.

وتأتي هذه الحادثة عقب ساعات فقط من منع محتجين تجمعوا بالقرب من المجمع الحكومي، ومنع المحافظ رمزي محروس، ووزير الثروة السمكية، فهد كفاين، من دخول المجمع، وقاموا برميهم بالحجارة.

وردد المحتجون شعارات منددة بحزب الإصلاح الإخواني في اليمن، والذي ينتمي اليه محروس، متهمين إياه باتخاذ قرارات تعسفية لإيقاف مشاريع حيوية يسعى التحالف إلى تنفيذها في الأرخبيل.