محتجون يمنعون مرور موكب مسؤولين يمنيين في سقطرى‎ (فيديو وصور)

منع محتجون يمنيون بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الإثنين، محافظ المحافظة، رمزي محروس، ووزير الثروة السمكية فهد كفاين، من الدخول إلى المجمع الحكومي، بمديرية قلنسية؛ احتجاجًا على ما أسماه المحتجون بـ“سوء الإدارة، وإيقاف مشاريع خدمية تنموية في المديرية“.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لحزب التجمع اليمني للإصلاح ”الإخوان“، الذي ينتمي إليه المسؤولون في المحافظة.

ويقول المحتجون، إن محافظ سقطرى، اتخذ قرارات ”تعسفية“ لإيقاف مشاريع حيوية لمديرية قلنسية، أهمها مشروع الكهرباء، المدعوم من مؤسسة ”خليفة للأعمال الإنسانية“ الإماراتية، وتحويله إلى شركة أخرى، لها تجارب سابقة ”فاشلة“، وعدم تشغيل الخدمة في مناطق أخرى بجزيرة سقطرى، ومشروع المياه، وتجاهل نداءات الصيادين المطالبين ببناء كاسر أمواج لحماية قواربهم.

ويطالب المحتجون بالتدخل العاجل من قبل رئيس البلاد، عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك؛ ”لوضع حد للفوضى الإدارية والعمل على تغيير رأس السلطة في سقطرى، وتكليف من هو جدير ومقبول لدى أوساط المجتمع السقطري من أبنائه“.