الأمم المتحدة تحذر من تعليق المساعدات في اليمن بسبب الحوثيين

حذر ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة اليوم الإثنين من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيًا هذا الأسبوع، بسبب ”تحويل المساعدات لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين“.

وقال بيزلي لمجلس الأمن الدولي إن برنامج الأغذية العالمي ”لم يكن قادرًا على تنفيذ الاتفاقيات مع الحوثيين بشأن تسجيل الأشخاص المحتاجين وتدشين نظام للقياسات الحيوية باستخدام مسح القزحية أو رفع بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه لدعم عملية تسليم المساعدات“.

وقال بيزلي: ”نحن الآن نساعد في إطعام ما يربو على عشرة ملايين شخص شهريًا، لكن بصفتي رئيس برنامج الأغذية العالمي لا يمكنني أن أؤكد لكم أن كل المساعدات ستذهب لمن هم في مسيس الحاجة لها“.

وأضاف أمام مجلس الأمن المكون من 15 دولة: ”لماذا؟ لأنه لم يُسمح لنا بالعمل على نحو مستقل ولأن المساعدات تحول للربح وأغراض أخرى“.