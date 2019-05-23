السعودية تطالب مجلس الأمن بـ“لجم“ سلوك إيران ”المدمر“ للمنطقة

طالبت السعودية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي، بـ“لجم“ سلوك إيران ”المدمر“ في المنطقة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها المملكة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، وفق ما أوردته فضائية ”العربية“ اليوم الخميس.

وفندت الرياض ”تصرفات إيران في المنطقة وطالبت بلجم سلوكها المدمر (..)“، كما أكدت استمرار النظام الإيراني في التعدي على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.

وناشدت السعودية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب، حسب المصدر ذاته.

وفي مايو/ أيار الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات ”أبراهام لنكولن“، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وفي الـ12 من الشهر ذاته، تعرضت 4 سفن تجارية بينها ناقلتا نفط سعوديتان لهجمات، قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وبعدها بيومين، هاجمت طائرات مسيرة مسلحة محطتين لضخ النفط بمحافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت المحطتين.