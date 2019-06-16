محافظ أبين يهاجم الحكومة اليمنية بسبب أزمة الكهرباء

هاجم محافظ محافظة أبين، اللواء أبوبكر حسين، الحكومة اليمنية متهمًا إياها بأنها تتعمد قتل الناس بالكهرباء.

وقال محافظ أبين في مقطع فيديو قصير تداوله ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي إن الحكومة لم تستطع منذ 4 سنوات توفير طاقة كهربائية لمحافظة أبين، مؤكدًا أن الشعب غاضب وسيخرج إلى الشارع ضدها.

وأضاف أن الحكومة تعيش في معاشيق بينما الشعب يموت من الحر كل يوم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستطيع توفير طاقة كهربائية ولديها الإمكانية المالية ولكن يبدو بأن هناك أغراضًا سياسية لتعذيب الشعب بالكهرباء.

وأشار المحافظ أنه تابع رئيس الوزراء ونائبه ووزير الكهرباء أكثر من مرة، لكن ومع ذلك لم يفوا بوعودهم حتى الآن.