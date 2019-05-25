مسلحون يختطفون قائدًا عسكريًا بارزًا في محافظة لحج‎ اليمنية

اختطف مسلحون مجهولون، يوم السبت، قائدًا عسكريًا رفيعًا في محافظة لحج، جنوبي اليمن، ونقلوه لجهة مجهولة، حسب مسؤول عسكري.

وقال المسؤول: إن مسلحين ملثمين اختطفوا العميد جمال الشميري، قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، أثناء مروره بسيارته من منطقة ”طور الباحة“ في محافظة لحج المجاورة.

وأضاف أن المسلحين أنزلوا الشميري من سيارته التي كان يستقلها مع عدد من أفراد عائلته، واختطفوه وأجبروا مرافقيه على العودة إلى تعز.

ولفت المسؤول العسكري إلى أن الشميري وأقاربه كانوا في اتجاههم إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد المصدر بأن السلطات في تعز تواصلت مع السلطات المحلية والأمنية في لحج، من أجل التحقيق في الحادثة، والكشف عن مصير المسؤول العسكري وهوية المسلحين والإفراج عنه.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول الواقعة، من قبل السلطات المحلية في تعز أو لحج حتى الآن.