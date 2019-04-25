مصدر: لا صحة لاستهداف الحوثيين مقر التحالف في عدن

نفى مصدر محلي زعم الحوثيين استهداف مقر التحالف العربي في مدينة البريقة بعدن جنوب اليمن.

وقال المصدر لـ ”إرم نيوز“ إن هذه المزاعم عارية عن الصحة.

وكانت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين قد ادعت أن ميليشيا الحوثي استهدفت مقر قيادة التحالف في ”البريقة“ بطائرة مسيرة.

وقالت الميليشيا في بيان لها، إن ”الهجوم أصاب هدفه بدقة عليا موقعا قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف“.

ودأب الحوثيون خلال سنوات الحرب على إعلان غارات وهجمات كاذبة كنوع من المحاولات الدعائية لرفع معنويات أتباعهم الذين يواجهون ضغوطًا كبيرة في ميادين الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات بالوكالة لصالح إيران.