الجيش اليمني يعلن سيطرته على مواقع إستراتيجية شمالي الضالع‎

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، سيطرته على مواقع إستراتيجية هامة في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع (جنوبي البلاد).

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن)، النقيب محمد النقيب، إن الجيش فرض سيطرته الكاملة على مدينة ”حُمر“ ومعسكر ”علله“ وجبال ”وعل“ شمالي مدينة قعطبة، بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي.

وأضاف، أن ”قوات الجيش معززة بقوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، نفذت اليوم عملية عسكرية واسعة من 3 محاور، بإشراف قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن الربيعي“.

وتابع: ”أسفر الهجوم عن تحرير مدينة حُمر وجبال الوعل المطلة على الطريق الرابط بين مدينتي (قعطبة – مريس) وفتحه أمام حركة المركبات، واقتحام معسكر علله الذي تتواجد فيه القوات الخاصة التابعة للحوثيين“.

وبحسب المصدر، فإن أهمية السيطرة على هذه المناطق، مساهمتها في تأمين مدينة ”قعطبة“ من أي هجمات، كما سيكون معسكر ”علله“، نقطة تجمع لمواصلة التقدم وتحرير المزيد من المناطق.

ولم يشر المصدر إلى حصيلة ضحايا المعارك من الجانبين.

والجمعة الماضي، أعلن الجيش اليمني تحرير قعطبة، من جماعة الحوثي، التي كانت قد سيطرت عليها مطلع مايو/أيار الجاري.