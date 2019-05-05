اليمن.. غريفيث يلتقي عبدالملك الحوثي في صنعاء

التقى مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث، يوم الأحد، زعيم المليشيات الانقلابية، عبدالملك الحوثي، في العاصمة اليمنية صنعاء، بعد سويعات من وصوله المفاجئ إلى اليمن.

ولم يعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، تفاصيل اللقاء والمناقشات، التي دارت خلال اللقاء، وما إذا كانت تلك المباحثات قد توصلت إلى جديد بخصوص تنفيذ اتفاق السويد، الذي تتلكأ مليشيات الحوثيين في تنفيذ بنوده.

وذكرت النسخة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن اللقاء بين غريفيث وعبدالملك الحوثي، ”ناقش آخر المستجدات بخصوص مسار اتفاق السويد، خاصة الحديدة“، وأن الجانبين ”تناولا جملة من الأفكار والقضايا التي قد تسهم في تحريك الاتفاق“.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن ”اللقاء ناقش أيضًا ملف الأسرى والملف الاقتصادي ومواضيع أخرى متعلقة بالملف الإنساني“، إلى جانب إعادة جثمان وزير الداخلية في حكومة الحوثيين عبدالحكيم الماوري، الذي توفي في أحد المستشفيات، وسط ظروف غامضة، الشهر الماضي.