مارتن غريفيث يغادر صنعاء إلى عمّان بعد لقاء زعيم ميليشيا الحوثي

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم الإثنين، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت يومين، التقى خلالها زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، إن غريفيث، غادر المدينة عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمّان، التي يتواجد فيها مكتبه.

وأشار المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن المبعوث الأممي لم يدل بأي تصريحات حول زيارته.

والسبت الماضي، وصل غريفيث، إلى صنعاء، وعقد اجتماعًا مع زعيم ميليشيا الحوثي، ناقش فيه مستجدات الأزمة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وفي وقت سابق الإثنين، أفاد مصدر أممي، بأن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة (غرب)، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف.

وذكر مصدر في مكتب غريفيث، للأناضول، أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار، التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي، في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة.

بدوره، قلل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، من أهمية الاتفاق، وقال إنه ”قفز على اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة“.

وقال المصدر للأناضول، إن ”الاتفاق الذي توصل له قائد المراقبين الدوليين، يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب ميليشيا الحوثي من الميناء والمدينة وتسليمهما للسلطة المحلية الشرعية“.

وخلال الشهرين الماضيين، لم تتوصل الأمم المتحدة إلى أي تقدم في ملف الحديدة، وظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين هشًا، رغم دخوله حيّز التنفيذ في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.