تركيا تجمد أرصدة قادة حوثيين وعائلة صالح

جمدت تركيا أرصدة 5 يمنيين بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وزعيم مليشيا الحوثي، تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ووفق وكالة الأناضول، فقد نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار تجميد أرصدة صالح إضافة إلى 4 شخصيات أخرى، بموجب قرارات مجلس الأمن 2140، و2216، و2402، و2456.

وضمت القائمة إضافة لصالح، كلًا من القائد العسكري في ميليشيات الحوثي، عبد الخالق الحوثي، والقائد الثاني في الميليشيات عبدالله يحيى الحكيم، وزعيم الجماعة المتورط بأعمال تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن، عبد الملك الحوثي، ونجل صالح العميد أحمد علي عبدالله صالح.

ووفقًا للقرار، فإن أرصدة الأشخاص المذكورين المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، إضافة إلى أموالهم الموجودة في خزائن مؤجرة لدى الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، تجمد لغاية 26 فبراير/شباط 2020، وأن جميع المعاملات المتعلقة بتلك الأصوال مرتبطة بإذن من وزارة الخزانة والمالية.