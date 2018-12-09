جثمان علي عبدالله صالح محل خلاف بين الفرقاء اليمنيين في مباحثات السويد

جثمان علي عبدالله صالح محل خلاف بين الفرقاء اليمنيين في مباحثات السويد
Yemen's former President Ali Abdullah Saleh addresses a rally held to mark the 35th anniversary of the establishment of his General People's Congress party in Sanaa, Yemen August 24, 2017. Picture taken August 24, 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

المصدر: فريق التحرير

ذكرت وسائل إعلام يمنية اليوم الأحد، أن خلافات نشبت بين الفرقاء اليمنيين المشاركين في المشاورات المنعقدة في السويد، وذلك بسبب جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وقتل المسلحون الحوثيون علي عبدالله صالح وبعض المقربين منه، العام الماضي في العاصمة صنعاء، وتحفظوا على جثمانه، واعتقلوا أفرادًا من أسرته والمئات من أنصاره.

ووفقًا لموقع “عدن الغد” المحلي فإن الوفد الموالي للحكومة الشرعية “طلب من الحوثيين تسليم جثمان الرئيس علي صالح، لكنهم رفضوا ذلك”.

ونقل الموقع  قول الشيخ القبلي عبدالله العكيمي: “طلب ممثلو المؤتمر الشعبي في الوفد اليمني الداعم للشرعية من ممثلي وفد المؤتمر الشعبي الداعم للانقلابيين تسليم جثمان الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والإفراج الفوري عن كل أقاربه، وقد رفض ممثلو المؤتمر الشعبي الداعم للانقلابيين الطلب”.

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