البرلمان اليمني ينقل جلساته إلى عدن بعد عيد‎ الفطر

أكدت مصادر برلمانية أن جلسات البرلمان اليمني سيتم إستئنافها عقب عيد الفطر من داخل العاصمة المؤقتة عدن، بعد استكمال الترتيبات المتبقية .

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“ إن هناك توجها من قبل التحالف الوطني الذي تم تشكيله مطلع الأسبوع الجاري في سيئون والذي يضم 16 حزباً ومكوناً سياسياً لتأييد الشرعية ومساندتها، للانفتاح وفتح قنوات تواصل وحوار مع كافة القوى الأخرى ومنها المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويضم هذا التحالف الوطني أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري والوحدوي وغيرها من المكونات الأخرى التي سبق لها وأن أعلنت تحالفها مع الشرعية.

وقال مقرر التحالف الوطني البرلماني، عبدالعزيز جباري، في وقت سابق أن هذا التحالف مستعد أن يتحاور مع الجميع، وحتى مع المجلس الانتقالي، بهدف توسيع التحالف وتكوين جبهة عريضة ضد الإنقلاب الحوثي.

وكان البرلمان اليمني قد أعلن ظهر الثلاثاء اختتام أعماله بصورة مفاجئة بعد أن أعلن في وقت سابق انعقاده بصورة دائمة ولمدة لا تقل عن أسبوع .

وقال نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون الفنية والتنظيمية محسن باصرة ”دورتنا التي دعا لها رئيس الجمهورية، دورة غير اعتيادية تستمر حتى تنهي جدول أعمالها وهذا الذي حصل، أنهى المجلس برنامج جدوله لدورته غير الاعتيادية والمتمثلة بانتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس، ومناقشة وإقرار ميزانية ٢٠١٩م ”، مشيراً إلى أن المجلس ”ناقش قضايا عامة خدمية وأمنية بالمحافظات، وشكل لجنة لانتهاكات الحوثي الانقلابي كما تقدمت الحكومة بمشروع قانون يعتبر جماعة الحوثي جماعة إرهابية وأحال المشروع للجنة المختصة وأصدر بيانا عن الأوضاع في البلاد ورفع جلساته“.

أما بخصوص وجود أسباب أخرى، أوضح باصرة: ”المجلس مقرر له شهران إجازة حسب لائحة المجلس، وهما رمضان ويناير من كل عام، ورفع المجلس لانتهاء جدول أعماله ولقرب إجازة رمضان وليس لأي أمر آخر“.