الجيش اليمني: طائرات التحالف توجه ضربات موجعة لمواقع الحوثيين في صعدة

نفذت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع تمركز وتحركات للمسلحين الحوثيين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وقال الموقع الرسمي باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“: ”استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في مديرية باقم شمال غرب صعدة، كما طالت الغارات تحركات العناصر الانقلابية في جبل “الجبادي” والتباب المجاورة له، كانت تحاول التسلل باتجاهها“.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد الموقع باندلاع ”مواجهات عنيفة بين ميليشيات الحوثي، وقوات الجيش اليمني بعد محاولة تسلل حوثية، تكبد الحوثيون فيها خسائر فادحة، ولقيَ العديد من عناصرهم مصرعهم، فضلاً عن تدمير آلياتهم ومعداتهم العسكرية“.

وقال رئيس عمليات اللواء 63 مشاة العقيد علي مرشد لـ “سبتمبر نت”: ”إن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من الميليشيات باتجاه مواقع الجيش الوطني، في جبل الجبادي والتباب المجاورة له، بمديرية باقم“.

ولفت مرشد إلى أن: ”قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل المتمردين، وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها“.