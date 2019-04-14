18 حزبًا يمنيًا يشكلون تحالفًا داعمًا للحكومة الشرعية

أعلن 18 حزبًا يمنيًا في مدينة سيؤون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي البلاد، تشكيل تحالف سياسي لدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وجاء إطلاق التحالف الذي يحمل اسم ”التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية“، بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة، ناقشت مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، وراجعت أداء مختلف الأطراف الوطنية.

وقال التحالف في بيان، إنه ”سيكون داعمًا لحكومة الرئيس اليمني وملتزمًا بالمرجعيات والثوابت الوطنية“، لافتًا إلى أن ”تشكيل التحالف نابع من الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى“.

وأوضح البيان بأن ”التحالف يهدف إلى دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية“.

والأحزاب المشكلة لهذا التحالف هي ”المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، وحزب العدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبي، والتجمع الوحدوي اليمني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب السلم والتنمية، والحزب الجمهوري، وحزب الشعب الديمقراطي (حشد)، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وجبهة التحرير، والاتحاد الجمهوري“.

ويأتي إعلان هذا التحالف، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب اليمني لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 2015، في مدينة سيؤون.