تظاهرة منددة بـ“جرائم الإخوان“ في تعز.. والمحافظ السابق يحمل قطر المسؤولية

تظاهر العشرات من أهالي محافظة تعز، في وسط المدينة، منددين بجرائم وانتهاكات ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني في المحافظة.

وهتف المتظاهرون بعبارات وشعارات مناهضة لحزب الإصلاح وما يقترفه من جرائم، على حد قول الناشطين، والتي كان آخرها قصف مستشفى المظفر، والمنازل المجاورة في وسط المدينة.

وحمل محافظ تعز السابق، الدكتور أمين محمود، حزب الإصلاح، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، مسؤولية ما تشهده المحافظة من جرائم وإبادة جماعية.

وكتب محمود على صفحته في فيسبوك: ”إن ما يحدث الآن في تعز عبارة عن جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل، وانقلاب عسكري مصغر على قرارات المحافظ من قبل ميليشيات دينية راديكالية، تتلقى أوامرها من الدوحة، يا سيادة الرئيس، ويا محافظ المحافظة أنقذوا تعز“.

وتعرض محمود لمضايقات كبيرة من ميليشيات حزب الإصلاح في تعز، عندما كان محافظًا للمحافظة، كان آخرها محاصرة منزله ومحاولة اقتحامه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل أن يتدخل التحالف لاحقًا لإنقاذه وإخراجه من المحافظة.

ما يحدث الآن في تعز عبارة عن جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل وانقلاب عسكري مصغر على قرارات المحافظ من قبل… تم النشر بواسطة ‏الدكتور أمين أحمد محمود‏ في الجمعة، ٢٢ مارس ٢٠١٩

وسرعان ما تمت إقالة محمود بعد ذلك، وتعيين نبيل شمسان خلفًا له، والمحسوب على جماعة الإخوان، وهو المحافظ الذي وصل تعز قبل يومين لمزاولة مهامه.