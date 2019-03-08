طالبان: مفاوضاتنا مع الأمريكيين في الدوحة لم تتناول وقف إطلاق النار‎

أعلنت حركة ”طالبان”، يوم الجمعة، أنها لم تبحث خلال لقاءات مع مسؤولين أمريكيين في العاصمة القطرية الدوحة، بناء الحوار بين الحركة والحكومة الأفغانية، أو وقف إطلاق النار في البلاد.

وقال الناطق باسم ”طالبان“، ذبيح الله مجاهد، إن ”المرحلة الراهنة من المفاوضات تقتصر على مناقشة تفاصيل سحب قوات الاحتلال كافة من أفغانستان، ومنع استخدام البلاد كمعقل للمقاتلين الدوليين“، بحسب قناة ”تشانيل نيوز آسيا“ الآسيوية.

وأشار إلى أن ”قضايا أخرى ذات بعد سياسي داخلي، ولا تخص الولايات المتحدة، لم تتم مناقشتها“.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن ”المفاوضات الجارية مع وفد عن المكتب السياسي للحركة الذي مقره الدوحة، سجل نوعًا من التقدم“.

وأضاف أن ”المفاوضات تركز على مكافحة الإرهاب، وانسحاب القوات الأمريكية، والحوار بين الأفغان، ووقف إطلاق النار“.

ومنذ انطلاق الجولة الراهنة من المفاوضات بين ”طالبان“ والولايات المتحدة، يوم 25 شباط /فبراير الماضي، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني، زلماي خليل زاد، لقاء مع رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر، عبدالغني برادر، إضافة إلى مشاركة قائد القوات الأمريكية والأطلسية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، في المفاوضات.

وكانت ”طالبان“ أعلنت مرارًا رفضها الدخول في أي حوار مع الحكومة الأفغانية، باعتبارها ”تابعة“ للولايات المتحدة.