الكويت.. خسارة فادحة لتحالف ”الإخوان والسلفيين“ في انتخابات ”تكميلية البرلمان“

تراجع نفوذ المعارضة الكويتية في مجلس الأمة بعد أن مُني بخسارة فادحة في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتي التي أجريت أمس السبت، لشغل مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

وفاز في الانتخابات، التي أعلنت نتائجها رسميًا فجر اليوم الأحد في الدائرة الثانية، بدر الملا بحصوله على 4657 صوتًا، بفارق بسيط عن مرشح الإخوان المسلمين حمد المطر الذي حصل على 4616 صوتًا.

أما في الدائرة الثالثة ففاز بالمركز الأول عبد الله الكندري بـ 6705 أصوات، متقدمًا بفارق كبير على المرشح السلفي عمار العجمي الذي حصل على 5173 صوتًا.

المستشار علي الدريع يعلن عن النتائج النهائية وفوز المرشح عبد الله احمد الكندري في الدائرة الثالثة pic.twitter.com/40UmuHlpww — SNN (@Snnkwt) March 16, 2019

وبهذه النتيجة حل مرشحا الإخوان والسلفيين في المركز الثاني ولم يستطيعا استعادة مقعدي النائبين السابقين جمعان الحربش (إخوان مسلمين) ووليد الطبطبائي (سلفي).

وبوصول مرشحين مستقلين لمجلس الأمة، يتراجع نفوذ المعارضة التي لا يزيد نوابها عن 15 من أصل 50 نائبًا منتخبًا و16 وزيرًا، الأعضاء في البرلمان طبقًا للدستور، لتتراجع قدرتها على إجازة التشريعات التي تتبناها.

وكانت المعارضة الكويتية قد شاركت في انتخابات المجلس الحالي التي أجريت في عام 2016 منقسمة، بعد مقاطعة الانتخابات التي سبقتها احتجاجًا على تغيير النظام الانتخابي من خارج المجلس.

وتنافس على المقعد الشاغر في الدائرة الثانية 18 مرشحًا بينهم مرشحة واحدة للحصول على أصوات الناخبين في الدائرة والمقدر عددهم بـ“62547″ ناخبًا.

أما الدائرة الثالثة فتنافس فيها 29 مرشحًا بينهم أربع سيدات للفوز بأصوات ”96528“ ناخبًا.