بعد بريطانيا.. روسيا تدعو عيدروس الزبيدي لزيارتها

أفاد المتحدث الرسمي، باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سالم ثابت العولقي، بأن رئيس المجلس، اللواء عيدروس الزبيدي، سيغادر يوم غدٍ الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، بعد تلقيه دعوة رسمية من الخارجية الروسية لزيارتهم.

وكشف العولقي، ضمن سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الإثنين، تفاصيل الزيارة، والغرض منها، قائلًا إنها ”ستبحث رؤية المجلس الإنتقالي الجنوبي، لحل الأزمة اليمنية، وحل قضية الجنوب، والجهود القائمة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام العادل والشامل“.

وأضاف: ”كما ستبحث الزيارة مسائل تتعلق بالجانب الإنساني، وجهود المجلس الانتقالي الجنوبي، في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب، بالشراكة مع التحالف العربي“.

يُشار إلى أن اللواء عيدروس الزبيدي، اختتم قبل 6 أيام، زيارة مماثلة أجراها إلى العاصمة البريطانية لندن، بدعوة رسمية وصلته من قبل مجلس العموم البريطاني، وقد استمرت لمدة أسبوع.