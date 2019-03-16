بعد ”مجزرة نيوزيلندا“.. اعتداء جديد على المسلمين خارج مسجد في لندن

كشف مقطع مصور، نشرته صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، تعرض مسلمين لاعتداء عنصري، الجمعة، قرب أحد مساجد العاصمة لندن.

وسجّل المقطع أحد الشهود بحسب الصحيفة، ويظهر إطلاق 3 أشخاص عبارات معادية للمسلمين من سيارة يستقلونها، أثناء مرورهم من أمام المسجد.

وتعقب المتواجدون في المكان السيارة، ليخرج الثلاثة منها ويعتدوا بالضرب على أحد المسلمين، مستخدمين سلاحًا أبيض يعتقد أنه مطرقة.

ونشب شجار بين المجموعتين، إلا أن المُهاجمين تمكنوا من الفرار قبل أن تحضر الشرطة.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث وقع بعد ساعات قليلة على المجزرة، التي استهدفت مصلين بمسجدين في نيوزيلندا، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من المسلمين.

ونقلت عن الشرطة البريطانية أن الضحيّة يبلغ من العمر 27 عامًا، وأصيب بجروح متوسطة في الرأس.

وأكدت السلطات أن ”التحقيقات جارية لتتبع السيارة، والمشتبه بهم وُصِفوا بأنهم رجال بيض، ويُعتقد أنهم في العشرينات من العمر“.

يشار إلى أن الشرطة البريطانية كثّفت دورياتها حول المساجد، الجمعة، بعد هجوم نيوزيلندا.

وينتظر أن يجري وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جاويد، محادثات مع مسؤولي مكافحة الإرهاب والأمن، لبحث اتخاذ تدابير إضافية لحماية المساجد.