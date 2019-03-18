اليمن.. إحباط محاولة تهريب ذخائر وقذائف في طريقها إلى الحوثيين (صور)

ضبطت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج جنوب اليمن اليوم الإثنين، حافلة تقلّ على متنها مجموعة من الذخائر والقذائف المتنوعة، كانت في طريقها إلى محافظة البيضاء المحاذية لمدينة لحج.

وقال المكتب الإعلامي التابع لقوات الحزام الأمني في لحج، إن ”نقطة السر بمنطقة الحد مديرية يافع التابعة لمحافظة لحج، ضبطت حافلة من نوع (باص/زلومة)، كانت متجهة نحو محافظة البيضاء وعلى متنها قذائق وذخائر متنوعة“.

وأضاف المكتب في بيان أن ”دورية تابعة لنقطة تفتيش، أوقفت الحافلة (الباص) عقب الاشتباه بها أثناء اتخاذها طريقًا فرعيًا لتفادي نقطة التفتيش، قبل أن يعثر أفراد النقطة على متن الحافلة على قذائف دبابات ومدافع، وقنابل يدوية، ورصاص، وأسلحة آلية“.

وأشار البيان إلى أن ”قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، فتحت تحقيقًا مع سائق الباص (ع.ص.ع)، ومرافقه (ع.ص.ع)، قبل إحالتهما إلى الجهات المختصة مع المضبوطات، لاتخاذ الإجراءات القانونية“.

وأوضح أن ”نقطة السر، التي تقع على حدود محافظتي لحج والبيضاء، تعتبر من النقاط الأمنية الهامة في مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر“.

ولا تزال أجزاء كبيرة من مساحة محافظة البيضاء الواقعة وسط البلاد، تقبع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ أكثر من 4 سنوات.