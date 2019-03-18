تفاصيل وملابسات وفاة مستشار وزير الدفاع اليمني في القاهرة

أكد حمزة الكمالي، عضو وفد التفاوض عن الحكومة اليمنية في مباحثات ستوكهولم ووكيل وزارة الشباب اليمنية، أن وفاة اللواء ركن عبدالقادر العمودي، مستشار وزير الدفاع اليمني، جراء تعرضه لحادث سير وفاة طبيعية، مستبعدًا تمامًا أنه يكون وراء الحادث أي شبهة جنائية أو سياسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن مستشار وزير الدفاع كان يقوم بزيارة اعتيادية للقاهرة بعيدة عن الرسميات لذلك لم يصطحب حراسته الشخصية، لافتًا إلى أن السفارة اليمنية في القاهرة تابعت الحادث على الفور وتأكدت من أنه يخلو من أي عمل مدبر.

وأشار النائب عن الحكومة اليمنية إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان لليمن، تمهيدًا لدفنه وذلك بالتنسيق بين السفارة اليمنية في القاهرة والخارجية اليمنية.

ولقي مستشار وزير الدفاع اليمني، اليوم، مصرعه في مصر؛ إثر تعرضه لحادث سير في محافظة الجيزة، وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسبب في الحادث، حيث استمع رجال المباحث لأقواله بقسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وقال السائق إنه لدى رجوعه للخلف للدوران في طريقه لمستودع ”أنابيب غاز“ بشارع كعبيش، لم يلاحظ وقوف أي شخص بالخلف، ليفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به، مشيرًا إلى أن أسطوانات البوتاغاز المحملة على السيارة حالت دون رؤية الأشخاص.

وتوصلت التحريات الأولية التي أجريت من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية أنه أثناء تواجد اللواء ”العمودي“ بشارع كعابيش – محل سكنه- لشراء بعض احتياجات المنزل، صدمته سيارة ربع نقل محملة بأسطوانات بوتاجاز بالخطأ.