انهيار الميليشيات الحوثية في جبهة الحشاء بالضالع

أكدت مصادر محلية انهيار الميليشيات الحوثية في جبهة الحشاء، بمحافظة الضالع جنوب اليمن، بعد سيطرة الجيش الوطني، المسنود بمقاتلات التحالف العربي، على آخر معاقل الحوثيين الاستراتيجية في منطقة وادي الأحذوف، المحاذي لمحافظة إب، من جهة الشمال.

وأشارت المصادر ذاتها لـ ”إرم نيوز“ أن بعض جيوب الميليشيات الحوثية، ما تزال تقاوم التقدم المستمر للجيش الوطني، في جبهة الحشاء، بعد ثلاثة أسابيع خاض فيها الجيش الوطني، معارك شرسة مع مقاتلي الحوثي، الذين قدموا من محافظات إب، وذمار، وصنعاء، وعمران، والبيضاء، لمنع تحرير مديرية الحشاء من قبضة الحوثيين.

وأوضحت، أن مقاتلي الحوثي، تركوا مواقعهم في الخطوط الأمامية، وفخخوا بعض الطرقات، والجبال بهدف عرقلة تقدم الجيش الوطني.

ولفتت المصادر، إلى أن إعلان تحرير المديرية بشكل كامل، بات مسألة أيام فقط، مؤكدة سيطرة الجيش الوطني، خلال الساعات الماضية على سوق الطاحون، والمرتفعات المشرفة على وادي الأحذوف.

وتقاتل قبائل مديرية الحشاء إلى جانب قوات الجيش الوطني، لتحرير المديرية من قبضة الميليشيات الحوثية، وفي المقابل استماتت الميليشيات الحوثية، في وقف تقدم الجيش الوطني، وتحرير المديرية، التي تعد ثالث مديرية ما تزال في قبضة الحوثيين ”جبن ودمت والحشاء“ من محافظة الضالع الجنوبية.

وكانت مصادر محلية أكدت في وقت سابق، إصابة القيادي الحوثي ”حنين دريب“ والذي عينته الميليشيات، محافظًا لمحافظة الضالع، ومقتل أحد مرافقيه، في هجوم شنه الجيش الوطني على أحد المواقع التي كان يتحصن بها الحوثيون.

وأشارت المصادر لـ ”ارم نيوز“ أن القيادي الحوثي نقل إلى إحدى المستشفيات الأهلية بمديرية دمت، لتلقي العلاج، وسط غموض يكتنف تفاصيل وضعه الصحي.