آخر معاقل المسلحين في الجنوب الليبي بقبضة الجيش الوطني

أعلن مصدر عسكري، اليوم السبت، أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، دخل إلى منطقة القطرون في أقصى جنوب البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة، على صفحته بالفيسبوك: ”إن قوات تابعة لعمليات الجنوب استطاعت الدخول لقلب منطقة القطرون، وسط ترحيب الأهالي“.

وأضاف أن دخول قوات الجيش الوطني إلى المنطقة جاء ”بعد فرار بعض العناصر المسلحة المتواجدة فيها، وأغلبها عناصر أجنبية”.

وتعتبر القطرون البوابة الجنوبية لليبيا، ويقدر عدد سكانها بحوالي 12 ألف نسمة، وهي آخر منطقة مأهولة يدخلها الجيش، في إطار عملية أطلقها قبل شهر لضبط الوضع الأمني في الجنوب.