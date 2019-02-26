توقف تنفيذ اتفاق سلام الحديدة.. والأمم المتحدة تسعى لجمع 4 مليار دولار لليمن

قالت مصادر منخرطة في مفاوضات السلام اليمنية إن تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة توقف مجددًا، على ما يبدو، رغم جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الاتفاق الذي يمهد لإجراء مفاوضات أوسع لإنهاء حرب اليمن المدمرة المستمرة منذ أربعة أعوام.

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أثناء مؤتمر للمنظمة الدولية في جنيف يهدف لجمع أربعة مليارات دولار لليمن، ببطء التقدم في تنفيذ سحب القوات من الحديدة التي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون الجوع.

وكان من المقرر بموجب الاتفاق سحب قوات الجانبين بحلول السابع من كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يتم أيضًا الالتزام بجدول زمني أُعلن الأسبوع الماضي، كان من المقرر بموجبه بدء انسحاب قوات الحوثي من ميناءين أصغر خلال أيام، يعقبه انسحاب لقوات التحالف من مناطق شرق المدينة.

وقال مصدر: ”ليس واضحًا تمامًا لماذا ألغوا الانسحاب رغم أن زعيم الحوثيين نفسه قال إنهم على استعداد لسحب القوات من جانب واحد“.

وقال مسؤول في الحكومة الشرعية إن الحوثيين لا يريدون السلام.

كما امتنع مكتب مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن عن التعليق، ووصل غريفيث اليوم الثلاثاء إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل إنقاذ اتفاق الحديدة.

وفي جنيف، عبر سفير بريطانيا لدى اليمن، مايكل آرون، عن أمله في أن يتم الانسحاب الأسبوع الجاري.

وقال ”يتعين حدوث ذلك… إذا لم يتم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، لن نعود إلى المربع رقم واحد بل إلى المربع ناقص واحد“، وفق رويترز.

الدفع من أجل المساعدات

أعلن غوتيريش أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة تمكن من زيارة شركة مطاحن البحر الأحمر الواقع داخل إحدى خطوط الجبهة، ويوجد داخل تلك المطاحن قمح يكفي 3.7 مليون يمني لمدة شهر.

وقال غوتيريش: ”للمرة الأولى منذ ستة أشهر، تمكنا من الوصول أخيرًا إلى شركة مطاحن البحر الأحمر.. وهكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطيء“.

ويواجه 16 مليون شخص الجوع الشديد بسبب الحرب التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وانهيار الاقتصاد.

وأعلنت السعودية خلال المؤتمر مساهمتها بمساعدات قيمتها 500 مليون دولار، بينما تعهد وفد الولايات المتحدة بمساعدات قدرها 24 مليون دولار.