الأمم المتحدة: 5 أهداف لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2019

تدور ”خطة الاستجابة الإنسانية لليمن“ في 2019 حول 5 أهداف ذات أولوية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين.

وقالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان إن ”أول هذه الأهداف يتمثل في مساعدة ملایین السكان على التغلب على الجوع، فيما يبرز الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشي الكولیرا والأمراض المعدیة“.

ويسهم الهدف الثالث في ”تعزیز كرامة الأسر النازحة“؛ بينما يتمثل الرابع في تقلیل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنیین، حسب البيان.

وأضافت المسؤولة الأممية: ”أما الهدف الخامس فهو من أجل الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقدیم الخدمات الأساسیة المنقذة للأرواح“.

وقالت إن ”الأمم المتحدة وشركاءھا في العمل الإنساني، أطلقوا في الـ 18 من شباط/ فبرایر الجاري، خطة الاستجابة الإنسانیة للیمن، التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لتوفیر المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 ملیون شخص ھذا العام“.

وأضافت: ”ھذا ھو أكبر نداء استغاثة إنساني موحد للیمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق“.

ومن المقرر أن تعقد الأمم المتحدة، غدًا الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، مؤتمرًا لحشد الدعم من قبل الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.