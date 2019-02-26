للمرة الأولى منذ 6 أشهر.. فريق أممي يصل مطاحن ”البحر الأحمر“ في الحديدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، أن مسؤولي الإغاثة بالمنظمة الدولية تمكنوا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر في ميناء الحديدة اليمني.

جاء ذلك في كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف يهدف لحشد مساعدات إنسانية لليمن هذا العام قيمتها 4 مليارات دولار.

وقال غوتيريش: ”تلقيت لتوي نبأ مهمًا. للمرة الأولى منذ 6 أشهر تمكنا من الوصول إلى شركة مطاحن البحر الأحمر التي تمثل بنية أساسية مهمة فيما يتعلق بتوزيع الغذاء الضروري وغيره من المواد“.

وأضاف: ”هكذا يتم على الأقل إحراز بعض التقدم البطيء“، وفقًا لـ“روتيرز“.

وكانت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين ذكرت أن ”فريقًا فنيًا من منظمات الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، وصل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة“.

وأضافت أن ”مغادرة الفريق الفني وصولاً لمطاحن البحر الأحمر، جاءت استجابة لطلب رئيس بعثة التنسيق الأممي مايكل لوليسغارد“، بحسب ”الأناضول“.

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين.‎