اعتقال 12 مصريًا دخلوا عدن اليمنية بطريقة غير شرعية

ألقت السلطات اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، القبض على 12 وافدًا مصريًا؛ بسبب دخولهم اليمن بطريقة غير شرعية، قادمين من الحدود السعودية.

وقالت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“، إن السلطات اليمنية ألقت القبض على الوافدين المصريين بمنطقة كريتر في عدن، بعد أيام من دخولهم البلاد مع آخرين من المصريين، عقب هروبهم من السعودية. وإنها تلاحق العشرات منهم في أحياء العاصمة المؤقتة عدن؛ للقبض عليهم، وإعادتهم مجددًا إلى السعودية، بعد هروبهم من الحدود السعودية إلى اليمن.

ولفتت إلى أن عدد الوافدين الهاربين من السعودية إلى اليمن بلغ 110 وافدين، مشيرة إلى أن الوافدين هربوا من السعودية؛ بسبب ملاحقة السلطات في الرياض لهم؛ لعدم تحديدهم محل الإقامة الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية باليمن ستطبق القانون وترحل الوافدين من حيث جاءوا إلى السعودية، لتتصرف معهم الرياض وفقًا لقوانين مخالفة أنظمة الإقامة.