حريق هائل بمبنى قرب المصرف المركزي اليمني في عدن (فيديو وصور)

حريق هائل بمبنى قرب المصرف المركزي اليمني في عدن (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

اندلع حريق هائل الأحد، في مبنى سكني بالقرب من البنك المركزي والمجمع الصحي بمديرية ”صيرة“ بمحافظة عدن، في حين هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وقال شهود عيان إن ”فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة للتعامل مع الحريق، في حين تمكن مسعفون من إنقاذ العائلات العالقة داخل المبنى من النوافذ الخلفية“.

وقال آخرون إن الحريق أتى على عمارة ”المنصري“ في حي ”كريتر“ قبل أن يمتد إلى شقق مجاورة بفعل ضراوة النيران.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الحريق وتفاعل السكان معه، فيما سمع من حين لآخر أصوات انفجارات كانت تهز المنطقة يبدو أنها ناجمة عن آثار الحريق.

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