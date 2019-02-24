حريق هائل بمبنى قرب المصرف المركزي اليمني في عدن (فيديو وصور)

اندلع حريق هائل الأحد، في مبنى سكني بالقرب من البنك المركزي والمجمع الصحي بمديرية ”صيرة“ بمحافظة عدن، في حين هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.

وقال شهود عيان إن ”فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة للتعامل مع الحريق، في حين تمكن مسعفون من إنقاذ العائلات العالقة داخل المبنى من النوافذ الخلفية“.

#عدن_لنج | حريق هائل يلتهم عمارة سكنية في مدينة كريتر بالعاصمة #عدن قبل قليل pic.twitter.com/TL6OAHlH9H — عدن لنج (@AdenLang) February 24, 2019

وقال آخرون إن الحريق أتى على عمارة ”المنصري“ في حي ”كريتر“ قبل أن يمتد إلى شقق مجاورة بفعل ضراوة النيران.

#شبكة_الحطامي_عاجل

عاجل / عدن 11:51ص

عدن : اندلاع حريق هائل في عمارة المنصري مول القريبة من البنك المركزي اليمني بمديرية صيرة في شارع الهريش في العاقمة الموقتة عدن . pic.twitter.com/LiagAxtLpc — شبكة الحطامي عاجل (@BskkzsdQwWIbXCA) February 24, 2019

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو تظهر الحريق وتفاعل السكان معه، فيما سمع من حين لآخر أصوات انفجارات كانت تهز المنطقة يبدو أنها ناجمة عن آثار الحريق.