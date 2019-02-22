غريفيث: إعادة الانتشار بالحديدة تشمل انسحاب الحوثي من ميناءي رأس عيسى والصليف

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن إعادة الانتشار في مدينة الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي رأس عيسى والصليف.

وذكر غريفيث، في لقاء مع قناة العربية، أن ”على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها، كونها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين“، مشيرًا إلى أن ”الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني“.

ولفت إلى أن ”الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة“.

وشدد على أنه ”من المهم جدًا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة“، منوهًا إلى أن ”الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض“.

وأشار غريفيث إلى أنه ”إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة، يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، فالمرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة“.