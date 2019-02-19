الأمم المتحدة تعلن موعد بدء ”سحب القوات“ من الحديدة اليمنية

قال مارتن جريفيث، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من انسحاب قوات طرفي الحرب من مدينة الحديدة اليمنية ”ربما تبدأ اليوم أو غدًا“.

وكانت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران، والحكومة اليمنية، قد اتفقتا خلال محادثات أُجريت في، ديسمبر/ كانون الأول، على سحب القوات من الحديدة بحلول السابع من يناير/ كانون الثاني، بموجب هدنة، لكن الاتفاق تعثر بسبب الخلاف على السيطرة على المدينة.

وبعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية قالت الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من الانسحاب.

وقال جريفيث لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء،:“اتفقت الأطراف على الانسحاب من ميناءي الصليف، ورأس عيسى، يعقبه الانسحاب من ميناء الحديدة نفسه، والمناطق الحيوية، في مدينة الحديدة، بالتزامن مع تسهيلات إنسانية في المرحلة الثانية“.

وأضاف:“هذا سيسهل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المطاحن الواقعة على البحر الأحمر“.

ولا تكفي الحبوب التي يخزنها برنامج الأغذية العالمي في الصوامع الواقعة على البحر الأحمر إلا لتغذية 3.7 مليون شخص لمدة شهر، ولا يستطيع الوصول إلى هناك منذ أكثر من خمسة أشهر، وتحذّر الأمم المتحدة من احتمال فساد المواد الغذائية.