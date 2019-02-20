قرقاش: يجب أن تتطابق كلمات الحوثي مع الأفعال بخصوص الحديدة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، إنه يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال على إعادة الانتشار في الحديدة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر توتير باللغة الانجليزية ”يجب أن تقابل الكلمات الحوثية بالأفعال على إعادة الانتشار في الحديدة، في السابق جميع الالتزامات انقضت ولا ينبغي أن يتكرر الأمر. النجاح في التنفيذ سيؤدي إلى نتائج واعدة أكثر“.‎

وكانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية قد اتفقتا خلال محادثات جرت في ديسمبر كانون الأول في السويد على سحب القوات بحلول السابع من يناير كانون الثاني بموجب هدنة استهدفت الحيلولة دون اندلاع هجوم شامل على الميناء وتمهيد الطريق أمام مفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام. لكن الاتفاق تعثر بسبب الخلاف على السيطرة على المدينة المطلة على البحر الأحمر والتي تمثل شريان الحياة للملايين الذين يواجهون خطر الجوع. وبعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية قالت الأمم المتحدة يوم الأحد إن الجانبين توصلا إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من الانسحاب.

وقال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يوم الثلاثاء: ”مع بداية تنفيذ ذلك الجزء من اتفاق الحديدة فإن لدينا الآن الفرصة للانتقال الآن من الوعد الذي صدر في السويد إلى الأمل من أجل اليمن“.