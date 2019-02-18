قرقاش: أزمة قطر قضية يتيمة تتراجع على سلم الاهتمام الدولي

قرقاش: أزمة قطر قضية يتيمة تتراجع على سلم الاهتمام الدولي

المصدر: إرم نيوز

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن استراتيجية قطر في فك وحلحلة مشكلتها مع الدول الخليجية المقاطعة لها، في أزمة، لافتًا إلى أن الاسطوانة المكررة المشروخة، والقاعات الخالية، وعدم الاهتمام الدولي، هي حال استراتيجية الدوحة اليوم.

جاءت تصريحات قرقاش هذه، عبر تغريدات في حسابه بـ“تويتر“، اليوم الاثنين، غداة حديث لوزير الخارجية القطري في ميونخ تحدث فيه عن أزمة بلاده، معتبرًا أنه ”يتوجب على القادة السعوديين والإماراتيين الاهتمام بالمسألة الخليجية لأنها جزء من أمننا الإقليمي“.

وقال قرقاش في تغريدته إن ”الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية“، منوهًا إلى أن ”الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة“.

وأعرب قرقاش عن اعتقاده بأن ”الدوحة مستمرة في تخبطها“، عازيًا ذلك إلى ”اليأس وتناقض الآراء“، ومؤكدًا أن ”محاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض“.

وأنهى قرقاش تغريدته بقوله إن ”هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حل دربه واضح“.

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