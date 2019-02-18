قرقاش: أزمة قطر قضية يتيمة تتراجع على سلم الاهتمام الدولي

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، أن استراتيجية قطر في فك وحلحلة مشكلتها مع الدول الخليجية المقاطعة لها، في أزمة، لافتًا إلى أن الاسطوانة المكررة المشروخة، والقاعات الخالية، وعدم الاهتمام الدولي، هي حال استراتيجية الدوحة اليوم.

جاءت تصريحات قرقاش هذه، عبر تغريدات في حسابه بـ“تويتر“، اليوم الاثنين، غداة حديث لوزير الخارجية القطري في ميونخ تحدث فيه عن أزمة بلاده، معتبرًا أنه ”يتوجب على القادة السعوديين والإماراتيين الاهتمام بالمسألة الخليجية لأنها جزء من أمننا الإقليمي“.

وقال قرقاش في تغريدته إن ”الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية“، منوهًا إلى أن ”الأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة“.

الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة، فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

وأعرب قرقاش عن اعتقاده بأن ”الدوحة مستمرة في تخبطها“، عازيًا ذلك إلى ”اليأس وتناقض الآراء“، ومؤكدًا أن ”محاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئي لهذه الدول، وعلى رأسها الرياض“.

وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 18, 2019

وأنهى قرقاش تغريدته بقوله إن ”هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حل دربه واضح“.