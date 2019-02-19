مقتل 4 مدنيين في قصف حوثي بالحديدة

قال الجيش اليمني، الثلاثاء، إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب العشرات، في قصف للحوثيين، استهدف سوقًا شعبيًا في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة (تابع للجيش) في نشرته اليومية على تويتر، إن ”4 مدنيين بينهما طفلان لقوا حتفهم، في قصف مدفعي عشوائي من قبل الحوثي، على سوق المتينة الشعبي، إحدى أسواق مدينة التحيتا جنوبي الحديدة“.

وأضاف، أن القصف تسبب أيضًا في إصابة العشرات، تم نقل 8 منهم إلى مستشفى مدينة الخوخة الساحلية، فيما نقل آخرون إلى محافظة عدن جنوب البلاد.

وأوضح أن القصف يأتي عشية إحاطة المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن الليلة حول الأوضاع في البلاد، وحديثه عن تحقيق تقدم على مستوى المفاوضات خاصة في ملف الحديدة.

ويبذل غريفيث جهودًا متكررة من أجل العمل على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بين الحكومة والحوثيين، الذي مضى عليه شهران.

وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة ”الحديدة“ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.