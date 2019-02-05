الجيش اليمني يحرر عددًا من المواقع الاستراتيجية في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، من تحرير عدة مناطق وصفت بـ(الاستراتيجية) في جبهة المزرق شمال غرب محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الرئيسية.

وقال قائد لواء العاصفة العميد محمد العجابي، في تصريح صحفي لموقع الجيش اليمني “سبتمبر نت”: “حرر أفراد لواء العاصفة تبة (المحبس اليمنية)، المُطلّة على الخط الفرعي المؤدي إلى مديرية حرض بمحافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية، وعدد من المواقع المحيطة بها”.

وأضاف: “المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتمردين، فيما لاذ آخرون بالفرار”.

وذكر العجابي: “قوات الجيش تُصر على مواصلة تقدمها في جبهة المزرق؛ لما لها من أهمية استراتيجية، كونها تربط بين محافظتي صعدة وحجة”.