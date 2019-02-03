وفاة نائب رئيس أركان الجيش اليمني اللواء صالح الزنداني

توفي نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء صالح الزنداني، مساء الأحد، متأثراً بجراحه التي تعرض لها بهجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية جنوبي اليمن، الشهر الماضي، وفق مصدر عسكري.

وذكر المصدر الحكومي للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إن الزنداني توفي في مستشفى بأبوظبي، بعد أن نُقل إليها من مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، عقب إصابته.

وأشار إلى أن الزنداني كان قد أُصيب بجرح بليغ في رأسه، أفقده الوعي لأيام، قبل أن يُتوفى في المستشفى.

وفي العاشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، شن الحوثيون هجوماً بطائرة مسيّرة على عرض عسكري نظمته القوات الحكومية في قاعدة العند الجوية، شمالي محافظة لحج، جنوبي اليمن.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 جنود وضباط على الفور وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم اللواء الزنداني الذي لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، فيما توفي رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء محمد صالح طماح عقب الحادث بأيام، متأثراً بجراحه التي أُصيب بها.