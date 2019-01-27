الجيش اليمني يعلن مصرع قيادي حوثي بارز و20 مسلحًا في صعدة

أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، عن مصرع أحد القيادات الميدانية البارزة لمليشيات الحوثي الانقلابية، على خلفية معارك قتالية في جبهة باقم بمحافظة صعدة، شمال البلاد.

وقال قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي، في تصريح صحفي، نشرته له وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “لقي قيادي ميداني بارز في ميليشيات الحوثي الإنقلابية يدعى محمد المتوكل، و20 آخرون من عناصرها مصرعهم، الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مثلث باقم بمحافظة صعدة”.

وأفاد الحارثي: “شنّت وحدات من الجيش الوطني، هجومًا واسعًا على مواقع الميليشيات الحوثية، بعد مثلث باقم، مما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو محمد المتوكل و٢٠ انقلابيًا قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرق مركز مديرية باقم”.

ولفت الحارثي إلى أن: “العملية العسكرية نجم عنها قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي، واستعادة أسلحة متنوعة”.