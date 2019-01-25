الأمم المتحدة: “كاميرت” مستمر بعمله في اليمن ولم يقدم استقالته

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن رئيس لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين الدوليين في الحديدة اليمنية، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، “مستمر في عمله”، ولم يتقدم باستقالته.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المسؤول الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بخصوص تأكيد أو نفي أنباء صحفية تحدثت عن تقديم الجنرال باتريك كاميرت استقالته.

وقال المتحدث: “لا لم يستقل، هو مستمر في عمله وقد كان في الرياض مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حيث التقيا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي”.

وأردف: “إذا حدث أي شيء آخر فسوف نعلنه، كاميرت مستمر في عمله هذه المرحلة”.

والأربعاء، قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، إن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت قدم استقالته من مهامه، بعد أن عجز عن تنفيذ اتفاق السويد.

وأشار المصدر إلى أن كاميرت سيواصل مهمته في الوقت الراهن حتى تعيين خليفة له.

وغادر غريفيث برفقة كاميرت، الأربعاء، العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت 3 أيام، عقدا خلالها لقاءات مع قيادات الحوثي، تناولت مستجدات الأزمة اليمنية وسبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

ورغم مرور أكثر من 40 يومًا على اتفاق السويد، القاضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في مدينة وموانئ ومحافظة الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارج المدينة، إلا أن كاميرت عجز عن تحقيق تقدم في ذلك.