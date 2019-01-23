جنرال دنماركي سيخلفه.. تضارب حول استقالة كاميرت من فريق الرقابة باليمن

عاد التضارب بشأن استقالة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، من مهمة رئاسة فريق المراقبة الأممية في اليمن، إلى الواجهة اليوم الأربعاء.

وبينما تؤكد مصادر إعلامية، استقالة كاميرت، واختيار الجنرال الدنماركي، مايكل إنكر لوليسغارد، خليفة له، يؤكد موقع أخبار الأمم المتحدة، أن الجنرال الهولندي يمارس مهامّه، وأنه سيتوجه بصحبة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفث إلى العاصمة السعودية الرياض، للاجتماع مع مسؤولين في الحكومة الشرعية.

وفي المقابل يؤكد موقع قناة العربية، نقلًا عن مصادر في الحكومة اليمنية، استقالة كاميرت، بعد رفضه أسلوب المراضاة الذي يتبعه غريفث مع الحوثيين.

وقالت المصادر للعربية إن كل الأسباب والعراقيل التي واجهها الجنرال كاميرت، وعدم تعاون المبعوث غريفيث معه، أحدثت الخلافات بينهما، ودفعت بكاميرت لتقديم طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بإعفائه من مهمته في اليمن.