الأمم المتحدة تنفي استقالة الجنرال باتريك من مهمته في اليمن

نفت الأمم المتحدة في تغريدة لها على تويتر استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة في اليمن، الجنرال باتريك كاميرت، نافية بذلك ما تناقلته عدة وسائل إعلام.

وقالت في الغريدة “يرجى ملاحظة أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار العامة ، باتريك كاميرت ، يواصل عمله ، خلافاً لتقارير وسائل الإعلام”.

Please note that the Chair of the Redeployment Coordination Committee General Patrick Cammaert continues his work, contrary to media reports.

