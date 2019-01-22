الأمم المتحدة تنفي استقالة الجنرال باتريك من مهمته في اليمن

نفت الأمم المتحدة في تغريدة لها على تويتر استقالة رئيس بعثة المراقبين في الحديدة في اليمن، الجنرال باتريك كاميرت، نافية بذلك ما تناقلته عدة وسائل إعلام.

وقالت في الغريدة “يرجى ملاحظة أن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار العامة ، باتريك كاميرت ، يواصل عمله ، خلافاً لتقارير وسائل الإعلام”.

Please note that the Chair of the Redeployment Coordination Committee General Patrick Cammaert continues his work, contrary to media reports. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) January 22, 2019

وكانت وسائل إعلام عدة تناقلت انباء عن استقالة باتريك وقبول الأمم المتحدة استقالته.

وأوردت أن الأمم المتحدة كانت تتوقع تنحّي كاميرت عن مهامه، وأبلغت الأمم المتحدة الحكومة الشرعية بقرار الجنرال كاميرت بالانسحاب.

يُذكر أن اللجنة المشتركة التي يقودها الجنرال الهولندي مكلّفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة بناءً على اتفاق السويد، وهو الاتفاق الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثيين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.