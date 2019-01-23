غريفيث وكاميرت يغادران صنعاء إلى الرياض

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، ورئيس فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، اليوم الأربعاء، العاصمة صنعاء، متوجهين إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأوردت قناة “بلقيس” الفضائية النبأ عبر حسابها بموقع “تويتر” مؤكدة أن المبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس بعثة المراقبين الأممين غادرا مطار صنعاء الدولي”.

#عاجل: المبعوث الأممي إلى اليمن ورئيس بعثة المراقبين الأمميين يغادران مطار #صنعاء الدولي pic.twitter.com/dCjqpdTteW — قناة بلقيس الفضائية (@BelqeesTV) January 23, 2019

وقال مصدر ملاحي مسؤول في مطار صنعاء الدولي إن “غريفيث وكاميرت غادرا المطار إلى الرياض، دون أن يدليا بأي تصريحات صحفية”، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل المبعوث الأممي حول زيارته لصنعاء.

ومن المرجح أن يعقد غريفيث لقاءات في العاصمة السعودية الرياض، مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حول مستجدات الأزمة وسبل تنفيذ اتفاق السويد.

وكان غريفيث وصل صنعاء، الإثنين الماضي، والتقى بقيادات في جماعة الحوثي، بينهم مهدي المشاط رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى”، وهو بمثابة الرئاسة في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الحوثية.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي في محاولة منه لإنقاذ الاتفاقات التي توصلت لها مشاورات السلام اليمنية في السويد برعاية الأمم المتحدة (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي).

وتوصلت تلك المشاورات لاتفاق يقضي بتبادل أكثر من 16 ألف أسير من الجانبين في الـ19 من يناير/ كانون الثاني الجاري، ووقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة (غرب) في غضون 21 يومًا من التوصل للاتفاق، والتهدئة في تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.