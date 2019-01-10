الحكومة اليمنية: استهداف الحوثيين للعند تحدٍ سافر للمجتمع الدولي

حمّلت الحكومة الشرعية في اليمن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ما يحدث من انتهاكات مستمرة تنفذها ميليشيات الحوثي، والتي كان آخرها استهداف قاعدة العند الجوية، صباح اليوم الخميس.

وقال البيان الحكومي الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”: إن “تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأخير، باستهداف قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، وتكرار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في الحديدة، والتنصل من تطبيق ما تم الاتفاق عليه في السويد برعاية الأمم المتحدة، هي رسائل تحدٍ سافرة للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة، ومؤشر واضح على رفضها الصريح لجهود السلام، والمضي في تنفيذ أجندة داعميها في طهران”.

وأضاف البيان: “إن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وتساهلهم مع هذه الميليشيات المتمردة وعدم الجدية والحزم في تنفيذ قراراتها الملزمة، شجعها على التمادي في نهجها العدواني والوحشي وتهديدها للأمن الإقليمي”.

وقالت الحكومة: إن الطائرات الإيرانية المسيرة والمفخخة تكثفت في الآونة الأخيرة، وتحديدًا منذ اتفاق السويد، مشيرة بأن ذلك يعد عملًا مخططًا وممنهجًا، يهدف إلى إفشال جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن.

وأوضحت الحكومة اليمنية في بيانها أن “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أصبحوا أمام محك واختبار حقيقي لجديتهم وقدرتهم على وقف هذا الصلف والتعنت الحوثي ومن يقفون وراءه، وذلك باتخاذ أفعال جادة وليس إدانات كلامية أو تلميحات تهدئة، يجري تفسيرها بشكل خاطئ من قبل الميليشيات الانقلابية”.

وأكدت الحكومة أنها والتحالف العربي الداعم للشرعية لن يقفا مكتوفي الأيدي في حالة استمرار هذا التمادي والمساعي الحوثية لإطالة أمد الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني والكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم التي تسببت بها.